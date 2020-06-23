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Единовременную выплату выдадут в городах и районах с жестким карантином

Единовременную выплату выдадут в городах и районах с жестким карантино
Воспр.

© Report

Кабинет министров Азербайджана принял решение о выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам.

Как сообщает Report, в решении говорится:

Согласно "Условиям и порядку предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением специального карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденному постановлением Кабинета министров от 7 апреля 2020 года № 127, согласно соответствующим правилам и после проведения повторной проверки выплату в размере 190 манатов осуществят лицам, ранее получившим единовременную выплату по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран,  Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам.

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