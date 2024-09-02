Джейкоб Эйеру: Азербайджан может подать пример странам ДН в вопросе активного участия молодежи в выборах

Азербайджан должен стать примером для других стран Движения неприсоединения (ДН) в вопросе активного участия молодежи в выборах.
Как передает Report, об этом заявил международный наблюдатель из Уганды, член молодежной организации ДН Джейкоб Эйеру (Jacob Eyeru).
Эйеру отметил, что наблюдал за выборами на избирательных участках в Баку в составе делегации из 18 человек.
"Наша делегация отметила активное участие избирателей. Подтверждаем, что голосование на всех участках было свободным и соответствовало законодательству", - сказал он.
По его словам, представители избирательных комиссий оказали всевозможную поддержку наблюдателям.
"Мы выражаем благодарность представителям уполномоченных госструктур и избирательных участков за их профессионализм и сотрудничество. Желаем народу Азербайджана единства и успешного развития", - сказал он.