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Джейкоб Эйеру: Азербайджан может подать пример странам ДН в вопросе активного участия молодежи в выборах

Джейкоб Эйеру: Азербайджан может подать пример странам ДН в вопросе активного участия молодежи в выборах Азербайджан должен стать примером для других стран Движения неприсоединения (ДН) в вопросе активного участия молодежи в выборах.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 14:44
Джейкоб Эйеру: Азербайджан может подать пример странам ДН в вопросе активного участия молодежи в выборах

Азербайджан должен стать примером для других стран Движения неприсоединения (ДН) в вопросе активного участия молодежи в выборах.

Как передает Report, об этом заявил международный наблюдатель из Уганды, член молодежной организации ДН Джейкоб Эйеру (Jacob Eyeru).

Эйеру отметил, что наблюдал за выборами на избирательных участках в Баку в составе делегации из 18 человек.

"Наша делегация отметила активное участие избирателей. Подтверждаем, что голосование на всех участках было свободным и соответствовало законодательству", - сказал он.

По его словам, представители избирательных комиссий оказали всевозможную поддержку наблюдателям.

"Мы выражаем благодарность представителям уполномоченных госструктур и избирательных участков за их профессионализм и сотрудничество. Желаем народу Азербайджана единства и успешного развития", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets example for youth engagement in elections, says NAM youth organization observer
Версия на азербайджанском языке Ceykob Eyeru: Azərbaycan gənclərin seçkilərdə fəal iştirakı məsələsində nümunə ola bilər

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