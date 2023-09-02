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Джейхун Мирзаев: Ждем, пока появится возможность доставить продовольствие жителям Ханкенди

Джейхун Мирзаев: Ждем, пока появится возможность доставить продовольствие жителям Ханкенди 12:05 "Мы все еще ждем ответа о доставке продовольственного груза, который мы привезли в Ханкенди для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахе".
Внутренняя политика
2 сентября 2023 г. 12:33
Джейхун Мирзаев: Ждем, пока появится возможность доставить продовольствие жителям Ханкенди

Азербайджанское общество Красного Полумесяца все еще ожидает ответа о возможности доставить продовольствие в Ханкенди для армян, проживающих в Карабахском регионе страны.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он сообщил, что находится на дороге Агдам-Ханкенди уже 5-й день вместе с другими сотрудниками общества.

"Наша цель - доставить два грузовика продовольствия жителям армянского происхождения в Карабахской экономической зоне. Никаких переговоров пока не ведется. Другая сторона свяжется со мной, как только появится новая информация. Мы все еще ждем ответа. Останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами продукты не будут доставлены в Ханкенди".

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Версия на азербайджанском языке AzQAC mövqeyində qərarlıdır: “İki TIR ərzaq yükü Xankəndidəki erməniəsilli sakinlərə çatdırılana qədər buradayıq”

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