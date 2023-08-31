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Джейхун Мирзаев: Так или иначе эти 40 тонн муки будут доставлены в Ханкенди

Джейхун Мирзаев: Так или иначе эти 40 тонн муки будут доставлены в Ханкенди После решения технических вопросов, 40 тонн муки будут тем или иным способом доставлены в Ханкенди.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 15:20
Джейхун Мирзаев: Так или иначе эти 40 тонн муки будут доставлены в Ханкенди

После решения технических вопросов, 40 тонн муки будут тем или иным способом доставлены в Ханкенди.

Об этом сотруднику Report в Агдаме заявил генеральный секретарь Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он напомнил, что сегодня аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса и военные атташе ознакомились с ситуацией на дороге Агдам-Ханкенди, где сейчас находится продовольствие, которое планируется направить в Ханкенди.

"Они стали свидетелями того, что доставленный сюда груз не удалось доставить в Ханкенди. Представителям дипломатического корпуса была предоставлена подробная информация о миссии Общества Красного Полумесяца. Сейчас мы в режиме ожидания. Мы рассчитываем так или иначе отправить в Ханкенди 40 тонн муки, которые находятся в грузовиках, после решения технических проблем", - сообщил он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Mirzəyev: “Texniki problemlər aradan qaldırılandan sonra 40 ton unu Xankəndiyə yola salacağıq”

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