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Джейхун Мирзаев: Мы не покинем территорию, пока не передадим 40 тонн муки армянам в Ханкенди

Джейхун Мирзаев: Мы не покинем территорию, пока не передадим 40 тонн муки армянам в Ханкенди Представители Азербайджанского общества Красного полумесяца, сопровождающие грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха, вот уже 8 дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Внутренняя политика
5 сентября 2023 г. 15:48
Джейхун Мирзаев: Мы не покинем территорию, пока не передадим 40 тонн муки армянам в Ханкенди

Представители Азербайджанского общества Красного полумесяца, сопровождающие грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха, вот уже 8 дней ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом находящемуся в Агдаме сотруднику Report заявил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

По его словам, наряду с сотрудниками гуманитарной организации на дороге Агдам-Ханкенди ожидают также и волонтеры.

"Наша цель – передать продовольственный груз, точнее 40 тонн муки, армянским жителям города Ханкенди. Мы не покинем территорию, пока не передадим груз", - сказал он.

29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца направило 2 фуры с продовольствием для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами муки находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AzQAC-ın baş katibi: “40 ton unu Xankəndidə yaşayan erməni sakinlərinə çatdırana qədər buradayıq"

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