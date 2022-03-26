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Джейхун Мамедов: Руководство Армении продолжает лицемерную политику

Джейхун Мамедов: Руководство Армении продолжает лицемерную политику "Руководство Армении продолжает предательскую и лицемерную политику". Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, упомянув о телефонном разговоре между министрами иностранных дел Армении и Грузии.
Внутренняя политика
26 марта 2022 г. 13:54
Джейхун Мамедов: Руководство Армении продолжает лицемерную политику

"Руководство Армении продолжает предательскую и лицемерную политику".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, упомянув о телефонном разговоре между министрами иностранных дел Армении и Грузии.

Парламентарий отметил, что в ходе телефонного разговора были проведены обстоятельные обсуждения по ряду вопросов.

"Как известно, в декабре прошлого года на саммите "Восточного партнерства" лидеры Азербайджана, Армении и Грузии были приглашены в НАТО. Президент Алиев принял приглашение. Глава нашего государства провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и выступил в Североатлантическом совете. Более 20 постоянных представителей из 30 государств-членов НАТО высоко оценили роль и проводимую политику Азербайджана", - напомнил он.

По его словам, от страха перед Россией Никол Пашинян под разными предлогами отказался от визита в НАТО.
"Теперь, видя трудности, с которыми сталкивается Россия в Украине, и ее неспособность добиться военной победы, Пашинян и его лицемерная команда тяготеют к НАТО и странам Запада. Он пытается создать видимость сближения с Грузией. Когда Пашинян отказался от участия в заседании НАТО, Россия была сильна. А теперь, видя положение России, Пашинян напоминает крысу, спешно покидающую тонущий корабль. Вот истинная сущность лицемерной команды Пашиняна. Несомненно, и на Западе, и в России хорошо знают, что Армения постоянно играет в двойную игру. Это лишний раз свидетельствует о лживой, лицемерной личине политического руководства Армении. Страны Запада и Россия должны учитывать эти факторы в отношении Армении", - подчеркнул депутат.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistan rəhbərliyi yalançı, saxtakar və ikiüzlü siyasətindən əl çəkmir"

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