Джейхун Байрамов встретился с главой Международной тюркской академии

18 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов высоко оценил деятельность Международной тюркской академии и отметил вклад Азербайджана в ее работу.
Министр отметил, что высоко оценивается личный вклад Д. Кыдырали в деятельность Академии.
Д.Кыдырали с удовлетворением отметил участие в Бакинском Глобальном форуме и визит в Шушу в рамках визита в Азербайджан.
Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.