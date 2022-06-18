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Джейхун Байрамов встретился с главой Международной тюркской академии

Джейхун Байрамов встретился с главой Международной тюркской академии 18 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.
Внутренняя политика
18 июня 2022 г. 17:40
Джейхун Байрамов встретился с главой Международной тюркской академии

18 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов высоко оценил деятельность Международной тюркской академии и отметил вклад Азербайджана в ее работу.

Министр отметил, что высоко оценивается личный вклад Д. Кыдырали в деятельность Академии.

Д.Кыдырали с удовлетворением отметил участие в Бакинском Глобальном форуме и визит в Шушу в рамках визита в Азербайджан.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with President of International Turkic Academy
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Beynəlxalq Türk Akademiyasının rəhbəri ilə görüşüb

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