Джейхун Байрамов встретился с главой Международной тюркской академии

18 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

18 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов высоко оценил деятельность Международной тюркской академии и отметил вклад Азербайджана в ее работу.

Министр отметил, что высоко оценивается личный вклад Д. Кыдырали в деятельность Академии.

Д.Кыдырали с удовлетворением отметил участие в Бакинском Глобальном форуме и визит в Шушу в рамках визита в Азербайджан.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.