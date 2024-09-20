Джейхун Байрамов в День государственного суверенитета почтил память азербайджанских шехидов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 20 сентября – Днем государственного суверенитета и почтил память шехидов, павших в боях за территориальную целостность Родины.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице министра в социальной сети "Х".

"Искренне поздравляю всех наших соотечественников с этим ценным праздником – Днем государственного суверенитета!

Славная победа азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего привела к полному восстановлению нашего суверенитета! С благодарностью чту светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Родины! Триколор Азербайджана будет вечно развеваться в каждом уголке нашей земли!

Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.

20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günündə bütün həmvətənlərimizi bu dəyərli bayram münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm!



Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusunun əzəmətli zəfəri suverenliyimizin tam bərpası ilə nəticələnib!



Vətənimizin… pic.twitter.com/JxhpGvlu7Z — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) September 20, 2024

Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета. В Азербайджане эта знаменательная дата отмечается впервые в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября текущего года.