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Джейхун Байрамов в День государственного суверенитета почтил память азербайджанских шехидов

Джейхун Байрамов в День государственного суверенитета почтил память азербайджанских шехидов Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 10:06
Джейхун Байрамов в День государственного суверенитета почтил память азербайджанских шехидов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 20 сентября – Днем государственного суверенитета и почтил память шехидов, павших в боях за территориальную целостность Родины.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице министра в социальной сети "Х".

"Искренне поздравляю всех наших соотечественников с этим ценным праздником – Днем государственного суверенитета!

Славная победа азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего привела к полному восстановлению нашего суверенитета! С благодарностью чту светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Родины! Триколор Азербайджана будет вечно развеваться в каждом уголке нашей земли!

Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.

Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета. В Азербайджане эта знаменательная дата отмечается впервые в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября текущего года.

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