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Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о ситуации в регионе

Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о ситуации в регионе В рамках 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани.
Внутренняя политика
11 октября 2023 г. 15:44
Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о ситуации в регионе

В рамках 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о последней ситуации в регионе, проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о стратегических двусторонних отношениях между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на взаимном доверии, солидарности и уважении, перспективах сотрудничества, основных вопросах, стоящих на повестке, а также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM briefs his Pakistani counterpart about regional situation 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov pakistanlı həmkarını bölgədəki vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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