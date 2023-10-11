Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о ситуации в регионе

В рамках 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани.

В рамках 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал пакистанского коллегу о последней ситуации в регионе, проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о стратегических двусторонних отношениях между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на взаимном доверии, солидарности и уважении, перспективах сотрудничества, основных вопросах, стоящих на повестке, а также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.