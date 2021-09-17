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Резидент-представитель ПРООН завершает свою миссию в Азербайджане

Резидент-представитель ПРООН завершает свою миссию в Азербайджане 17 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти по случаю окончания срока его деятельности стране.
Внутренняя политика
17 сентября 2021 г. 13:53
Резидент-представитель ПРООН завершает свою миссию в Азербайджане

17 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти по случаю окончания срока его деятельности стране.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов поблагодарил его за успешную деятельность, также отметил важность сотрудничества страны с ООН и ее специализированными структурами, особо подчеркнул связи с Программой Развития ООН.

Министр с удовлетворением отметил работу, проделанную в ходе деятельности Алессандро Фракассетти в ряде сфер, в частности, в связи с реализацией Целей устойчивого развития, и отметил, что в будущем есть возможности для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Фракассетти, в свою очередь, выразил признательность за внимание, уделяемое ему во время его деятельности, и высоко оценил поддержку, оказанную правительством мандату ПРООН.

Было отмечено, что ПРООН также поддерживает деятельность по постконфликтному разминированию.

Министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в продолжении сотрудничества с очередным резидентом программы ПРООН на высоком уровне и пожелал А. Фракассетти успехов в дальнейшей деятельности.

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