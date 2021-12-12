Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Гейдара Алиева
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Гейдара АлиеваМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился на своей странице в Twitter о 18-й годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.
"В 18-ю годовщину его смерти мы с уважением чествуем великого лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя независимого азербайджанского государства, великого сына азербайджанского народа, который посвятил свою жизнь развитию нашего народа и его государственности. Он всегда будет жить в наших сердцах".
Müstəqil #Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, Azərbaycan xalqının dahi oğlu, ömrünü xalqımızın, dövlətçiliyimizin inkişafına həsr edən və hər zaman qəlbimizdə əbədi yaşayan Ulu Öndər Heydər Əliyevi vəfatının 18-ci ildönümündə ehtiramla yad edirik. pic.twitter.com/8YSXJPfgBu