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Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Гейдара Алиева

Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Гейдара Алиева Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился на своей странице в Twitter о 18-й годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2021 г. 00:52
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Гейдара Алиева
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился на своей странице в Twitter о 18-й годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в публикации говорится:

"В 18-ю годовщину его смерти мы с уважением чествуем великого лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя независимого азербайджанского государства, великого сына азербайджанского народа, который посвятил свою жизнь развитию нашего народа и его государственности. Он всегда будет жить в наших сердцах".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovdan Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım

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