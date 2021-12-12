Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю дня памяти Гейдара Алиева

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился на своей странице в Twitter о 18-й годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился на своей странице в Twitter о 18-й годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в публикации говорится:

"В 18-ю годовщину его смерти мы с уважением чествуем великого лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя независимого азербайджанского государства, великого сына азербайджанского народа, который посвятил свою жизнь развитию нашего народа и его государственности. Он всегда будет жить в наших сердцах".