Джейхун Байрамов осудил провокации Армении на границе

"Армения все еще демонстрирует деструктивную позицию".

"Армения все еще демонстрирует деструктивную позицию".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Министр осудил попытки противоположной стороны усугубить ситуацию в пограничной зоне и отметил, что отказ Армении от провокаций и начало переговоров по делимитации границ между двумя странами важно с точки зрения обеспечения мира и безопасности в регионе.