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Джейхун Байрамов осудил провокации Армении на границе

Джейхун Байрамов осудил провокации Армении на границе "Армения все еще демонстрирует деструктивную позицию".
Внутренняя политика
28 июля 2021 г. 15:32
Джейхун Байрамов осудил провокации Армении на границе

"Армения все еще демонстрирует деструктивную позицию".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Министр осудил попытки противоположной стороны усугубить ситуацию в пограничной зоне и отметил, что отказ Армении от провокаций и начало переговоров по делимитации границ между двумя странами важно с точки зрения обеспечения мира и безопасности в регионе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov condemns provocation committed by Armenia on border
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribata münasibət bildirib

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