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Джейхун Байрамов обсудил с израильским министром ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов обсудил с израильским министром ситуацию в регионе Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем межправительственной израильско-азербайджанской комиссии, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым.
Внутренняя политика
8 апреля 2022 г. 14:33
Джейхун Байрамов обсудил с израильским министром ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем межправительственной израильско-азербайджанской комиссии, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Министр выразил соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим вчера в Тель-Авиве, и подчеркнул, что Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Израилем, особо подчеркнул важность функционирования торгового представительства Азербайджана в Израиле и открытия туристического центра.

Министр Развозов еще раз выразил постоянную поддержку Израиля территориальной целостности Азербайджана.

После встречи министр Джейхун Байрамов и министр Йоэль Развозов приняли участие в организованной в Министерстве иностранных дел выставке, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM and Israeli Tourism Minister mull regional situation 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov israilli nazirlə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

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