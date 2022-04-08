Джейхун Байрамов обсудил с израильским министром ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с сопредседателем межправительственной израильско-азербайджанской комиссии, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Министр выразил соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим вчера в Тель-Авиве, и подчеркнул, что Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма.
Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Израилем, особо подчеркнул важность функционирования торгового представительства Азербайджана в Израиле и открытия туристического центра.
Министр Развозов еще раз выразил постоянную поддержку Израиля территориальной целостности Азербайджана.
После встречи министр Джейхун Байрамов и министр Йоэль Развозов приняли участие в организованной в Министерстве иностранных дел выставке, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль.