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Джейхун Байрамов: Необходимо сделать больше для защиты горной экосистемы

Джейхун Байрамов: Необходимо сделать больше для защиты горной экосистемы 14:52
Внутренняя политика
13 ноября 2024 г. 15:27
Джейхун Байрамов: Необходимо сделать больше для защиты горной экосистемы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на диалоге высокого уровня на тему "Продвижение повестки дня по горам, общие тенденции и изменение климата" в рамках Саммита лидеров на COP29 в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

В мероприятии высокого уровня также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Непала Рам Чандра Паудел и другие высокопоставленные официальные лица.

Байрамов в своем выступлении отметил важность гор не только, как дома для многих людей на Земле, но и предоставляемых ими природных ресурсов, включая водные ресурсы, а также их значение с точки зрения экосистемы и биоразнообразия.

На мероприятии отмечено, что таяние ледников в горах и последующие катастрофы, такие как наводнения и оползни, требуют систематических мер в этом направлении, подчеркнута важность таких сетей, как "Горное партнерство", добровольный альянс ООН для повышения осведомленности о соответствующих вызовах и мобилизации ресурсов. При этом отмечена важность проведения большей работы по защите жителей горной местности и горных экосистем, укрепления сотрудничества в поиске решений.

Отмечено, что председательство Азербайджана на COP29 обращает внимание на то, что климатические проблемы, связанные с горными экосистемами, требуют специфических и целенаправленных климатических планов в отношении местных сообществ.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: More needs to be done to protect mountain ecosystems
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: Dağ ekosistemini qorumaq üçün daha çox işlər görülməlidir

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