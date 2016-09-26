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    Джавид Гурбанов принял участие в голосовании - ФОТО

    Он проголосовал на избирательном участке №15 Нариманово-Низаминского избирательного округа №18 Низаминского района

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов принял участие во всенародном голосовании – референдуме с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, председатель организации проголосовал на избирательном участке №15 Нариманово-Низаминского избирательного округа №18 Низаминского района.

    Отметим, что с самого утра на избирательных участках Нариманово-Низаминского избирательного округа №18 Низаминского района Баку наблюдается высокая активность избирателей. 

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