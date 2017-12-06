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    Джаваншир Гурбанов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаваншира Гурбанова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области спорта в Азербайджанской Республике Джаваншир Кязым оглу Гурбанов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Отметим, что с 1994 года Дж.Гурбанов является вице-президентом Федерации борьбы Азербайджана. 

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