Джамиль Гасанли предложил отменить назначенную на 2 ноября акцию

Председатель Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли предложил отменить назначенную Национальным советом на 2 ноября несанкционированную акцию.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в facebook.

Дж.Гасанли подчеркнул о необходимости проведения ПНФА и Координационным советом Национального совета обсуждений для отмены несанкционированной акции.

Напомним, что ИВ города Баку рассмотрела обращение Национального совета относительно митинга и дала согласие на проведение митинга 2 ноября с 15:00 по 17:00 на ул. 28 Мая на территории Гарадагской тренировочно-спортивной базы Спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан.

Однако председатель ПНФА Али Керимли заявил, что акция будет проведена недалеко от станции метро "28 Мая" в Насиминском районе. После этого МВД и Генпрокуратура сделали предупреждение организаторам митинга 2 ноября.