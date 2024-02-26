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Джахит Багчи: Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалы

Джахит Багчи: Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалы Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалинской резни, она всегда в наших сердцах.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 11:45
Джахит Багчи: Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалы

Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалинской резни, она всегда в наших сердцах.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время посещения памятника "Крик матери".

Посол отметил, что сегодня азербайджанский народ не только скорбит, но и гордится освобождением всего Карабаха.

"В ходе антитеррористических операций был полностью восстановлен суверенитет Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на всех освобожденных территориях. Он посетил Ханкенди и Ходжалы, эти визиты стали наиболее важными после города Шуша. Карабах теперь свободен, ходжалинцы возвращаются на родные земли", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish ambassador to Azerbaijan commemorates Khojaly victims
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: Xocalı qətliamı qurbanlarının acısını ürəyimizdə hiss edirik

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