Джахит Багчи: Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалы

Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалинской резни, она всегда в наших сердцах.

Турция разделяет скорбь Азербайджана по жертвам Ходжалинской резни, она всегда в наших сердцах.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время посещения памятника "Крик матери".

Посол отметил, что сегодня азербайджанский народ не только скорбит, но и гордится освобождением всего Карабаха.

"В ходе антитеррористических операций был полностью восстановлен суверенитет Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на всех освобожденных территориях. Он посетил Ханкенди и Ходжалы, эти визиты стали наиболее важными после города Шуша. Карабах теперь свободен, ходжалинцы возвращаются на родные земли", - сказал он.