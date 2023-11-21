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Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания

Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания.
Внутренняя политика
21 ноября 2023 г. 14:29
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания

Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высшего специального звания сотрудникам Министерства юстиции Азербайджанской Республики".

Глава государства распорядился присвоить заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики – начальнику Пенитенциарной службы Мирсалеху Мирадиль оглу Сеидову высшее специальное звание генерал-майора юстиции, начальнику Главного управления стратегического планирования и мониторинга министерства юстиции Азербайджана Джавиду Энвер оглу Гусейнову - высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.

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