Двум сотрудникам Государственной налоговой службы присвоены высшие специальные звания

Сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, звание государственный советник налоговой службы 3-го ранга присваивается следующим сотрудникам Государственной налоговой службы:
Гулиеву Кянану Адиль оглу - начальнику Главного управления внутренней безопасности
Бейлярову Эльчину Бейляр оглу - начальнику Главного управления координации деятельности местных структур.