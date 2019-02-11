Двум сотрудникам Госслужбы присвоено звание генерал-майора

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

полковнику Шахвеледу Исмаил оглу Алиеву

полковнику Юсифу Гасан оглу Мирзоеву.