Двое заведующих отделом ИВ Ясамальского района уволены

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Уволены двое завотделом и помощник главы Исполнительной власти Ясамальского района.

Как сообщает Report, согласно приказу главы Исполнительной власти Азиза Азизова, начальник отдела районного хозяйства Шахин Мамедов и начальник отдела по работе с документами и обращениями граждан Немет Эфендиев освобождены от занимаемых должностей.

Другим приказом начальником отдела районного хозяйства назначен Сейран Гасанов. Начальником отдела по работе с документами и обращениями граждан стала Эльнура Мансурова.

Азизов также уволил Фахраддина Мамедова, которого совсем недавно назначил своим помощником. На эту должность назначен Мурад Агаев. Ранее М.Агаев являлся консультантом юридического отдела.

Несколько дней назад Руфат Марданов, который был назначен главой отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления, переведен на должность начальника отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам. Зохраб Джафаров, ранее возглавлявший этот отдел, был назначен главой отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 февраля Азиз Азизов был назначен на должность главы Исполнительной власти (ИВ) Ясамальского района. До этого назначения он занимал должность главы Исполнительной власти Джалилабадского района.

Напомним, что прежний глава Ясамальской ИВ Ибрагим Мехдиев 1 июля 2017 года был освобожден от занимаемой должности.