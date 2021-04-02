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Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан 

Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан  Запросы Генпрокуратуры Азербайджана в Генпрокуратуру Грузии для установления места разыскиваемых были удовлетворены
Внутренняя политика
2 апреля 2021 г. 16:23
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан 
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Генпрокуратура Азербайджанской Республики в соответствии с требованиями национального законодательства и международными договорами, сторонниками которых выступает, в том числе Минской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в рамках двусторонних отношений с Генпрокуратурой Грузии подала запросы об экстрадиции совершивших преступления на территории Азербайджана лиц для привлечения их к уголовной ответственности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с подозрениями в совершении неправомерных деяний гражданином Турции Авджи Амрахом (кража золотых украшений на сумму 547 тыс. манатов 31.12.2019) и Гусейнли Эльханом Салех оглу (разбой с применением оружия в отношении Сабухи Хаматова 03.08.2016) они были объявлены в международный розыск.

Запросы Генпрокуратуры Азербайджана в Генпрокуратуру Грузии для установления места разыскиваемых были удовлетворены, Эльхан Гусейнли и Авджи Амрах были экстрадированы в нашу страну в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilən iki nəfər Azərbaycana ekstradisiya edilib

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