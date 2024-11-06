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Движение транспорта в направлении Бульвара Белого города будет ограничено с полуночи

Движение транспорта в направлении Бульвара Белого города будет ограничено с полуночи Дорожная полиция Баку предупредила водителей о предстоящих ограничениях на движение транспорта в направлении Бульвара Белого Города.
Внутренняя политика
6 ноября 2024 г. 14:41
Движение транспорта в направлении Бульвара Белого города будет ограничено с полуночи

Дорожная полиция Баку предупредила водителей о предстоящих ограничениях на движение транспорта в направлении Бульвара Белого города.

Как сообщили Report в Главном управлении ГДП, ограничения будут введены с 00:00 7 ноября в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы.

В частности движение транспорта будет ограничено от проспектов Нефтчиляр и "8 Ноября" в направлении Бульвара Белого города.

Целью является обеспечить комфортное, бесперебойное и безопасное передвижения граждан, желающих посетить памятник "Зяфяр".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğ Şəhər Bulvarına gedən yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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