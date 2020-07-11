Движение общественного транспорта прекращено в 8 городах и районах

С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим.

С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим.

Как сообщает Report, согласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире и на территории районов Абшерон, Барда, Самух, Сиязань, Шеки, Хачмаз, Геранбой и Гёйгёль.

В связи с этим, с 00:00 11 июля 2020 года по 06:00 13 в упомянутых городах и районах общественный транспорт не будет работать.

Отметим, что с 00:00 18 июля по 06:00 20 июля в упомянутых городах и районах общественный транспорт вновь не будет работать.