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Report Georgia

Движение общественного транспорта прекращено в 8 городах и районах

Движение общественного транспорта прекращено в 8 городах и районах С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим.
Внутренняя политика
11 июля 2020 г. 01:06
Движение общественного транспорта прекращено в 8 городах и районах
Report

С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим.

Как сообщает Report, согласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире и на территории районов Абшерон, Барда, Самух, Сиязань, Шеки, Хачмаз, Геранбой и Гёйгёль.

В связи с этим, с 00:00 11 июля 2020 года по 06:00 13 в упомянутых городах и районах общественный транспорт не будет работать.

Отметим, что с 00:00 18 июля по 06:00 20 июля в упомянутых городах и районах общественный транспорт вновь не будет работать.

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Версия на азербайджанском языке Səkkiz şəhər və rayonda ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırıldı

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