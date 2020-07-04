О нас
Report Georgia

Движение общественного транспорта прекращено в 16 городах и районах 

Движение общественного транспорта прекращено в 16 городах и районах  С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим.&
Внутренняя политика
0
4 июля 2020 г. 00:19
Движение общественного транспорта прекращено в 16 городах и районах 

С этого дня запрещено движение общественного транспорта в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим. 


Как передает Report, решение об этом 2 июля принял оперативный штаб при Кабмине.

Согласно решению, с 00:00 4 июля 2020 года по 06:00 6 июля не будет работать общественный транспорт в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах.


Отметим, что с 00:00 11 июля по 06:00 13 июля и с 00:00 18 июля по 06:00 20 июля в упомянутых городах и районах общественный транспорт вновь не будет работать.
 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке On altı şəhər və rayonda ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Бакинское метро не будет работать до 20 июля
Бакинское метро не будет работать до 20 июля
4 июля 2020 г. 00:08
В общественных местах родственники могут собираться в группах более 5 человек
В общественных местах родственники могут собираться в группах более 5 человек
3 июля 2020 г. 17:14
В период жесткого карантина в ряде регионов не будут работать эти сферы - СПИСОК
В период жесткого карантина в ряде регионов не будут работать эти сферы - СПИСОК
2 июля 2020 г. 21:02
В 16 городах и районах движение общественного транспорта запрещено в выходные дни
В 16 городах и районах движение общественного транспорта запрещено в выходные дни
2 июля 2020 г. 20:49
В Азербайджане запрещено собираться группами более 5 человек
В Азербайджане запрещено собираться группами более 5 человек
2 июля 2020 г. 20:38
Деятельность Бакинского метрополитена приостанавливается
Деятельность Бакинского метрополитена приостанавливается
2 июля 2020 г. 20:27
Оперштаб: Особый карантинный режим продлен до 20 июля
Оперштаб: Особый карантинный режим продлен до 20 июля
2 июля 2020 г. 20:17
Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски
Президент утвердил ужесточение штрафа за неношение маски
2 июля 2020 г. 13:26
Уточнено правило получения разрешений водителями
Уточнено правило получения разрешений водителями
2 июля 2020 г. 12:10
На странице президента размещена публикация по случаю Дня полиции
На странице президента размещена публикация по случаю Дня полиции
2 июля 2020 г. 12:09

Последние новости

00:47
От коронавируса в мире скончались 517 тыс. человек Другие страны
00:34
Поножовщина в Баку, есть раненый Происшествия
00:19
Движение общественного транспорта прекращено в 16 городах и районах  Внутренняя политика
00:08
Бакинское метро не будет работать до 20 июля Внутренняя политика
23:57
Названо число жертв коронавируса в Британии Другие страны
23:08
В Барде автомобиль насмерть сбил пешехода  Происшествия
22:21
ФотоВ Сумгайыте произошла дорожная авария, есть пострадавшие  Происшествия
22:12
Азербайджанец совершил убийство в Грузии  В регионе
22:00
Проблема с водоснабжением Саатлинского района будет решена Инфраструктура
20:50
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055 Другие страны
20:36
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома Другие страны
20:23
Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи Другие страны
20:04
ФотоВ Имишли произошло ДТП, есть пострадавший Происшествия
19:55
В Москве задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич Другие страны
19:42
Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса Другие страны