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Report Georgia

Движение общественного транспорта прекращено на два дня

Движение общественного транспорта прекращено на два дня ​​​​​​​В связи с особым карантинным режимом с этого дня применены ограничения на движение общественного транспорта.
Внутренняя политика
22 августа 2020 г. 00:00
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Report

В связи с особым карантинным режимом с этого дня применены ограничения на движение общественного транспорта.

Как сообщает Report, согласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Мингячевире и на территории районов Абшерон, Барда, Геранбой, Хачмаз, Геранбой, Гёйгёль, Сальян.

В связи с этим, с 00:00 22 августа 2020 года по 06:00 24 августа в упомянутых городах и районах общественный транспорт не будет работать.

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