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Движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и в обратном направлении находится под полным контролем

Движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и в обратном направлении находится под полным контролем Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности. Предприняв необходимые действия, мы добились желаемого на территориях, находящихся сегодня под контролем российской миротворческой мисси
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 14:12
Движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и в обратном направлении находится под полным контролем

Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности. Предприняв необходимые действия, мы добились желаемого на территориях, находящихся сегодня под контролем российской миротворческой миссии.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Отметив, что с открытием 23 апреля погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, вопрос территориальной целостности был окончательно решен, глава государства подчеркнул: "Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последним пунктом, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно. Движение есть и сегодня, но оно находится под полным контролем".

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Версия на английском языке President: 'Movement from Armenia to Karabakh region of Azerbaijan and in opposite direction is under full control'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə və əks istiqamətə hərəkət tam nəzarət altındadır

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