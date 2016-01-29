Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Движение демократии и процветания Азербайджана вновь обратилось в министерство юстиции для прохождения регистрации.

Как сообщила Report заместитель председателя движения Эллада Мамедли, в министерство представлены документы в связи с регистрацией.

По ее словам, 31 января состоится заседание Верховного Меджлиса движения.

Напомним, что движение учреждено 21 февраля 2015 года, председателем избран Губад Ибадоглу. Несмотря на то, что движение обратилось в Минюст для прохождения регистрации, документы были возвращены.