Две политические партии поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента

Две политические партии Азербайджана поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента.

Две политические партии Азербайджана поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента.

По данным Report, партия "Умид", председателем которой является Игбал Агазаде, и партия "Право и справедливость", возглавляемая Али Инсановым заявили о намерении поддержать кандидата от правящей партии "Йени Азербайджан" на предстоящих выборах.

Председатель партии "Умид" Игбал Агазаде заявил, что предстоящие выборы являются важным этапом с точки зрения укрепления суверенитета Азербайджана.

"В подобной ситуации приоритетом должны быть не личные политические интересы, а интересы страны в целом. Мы поддержим кандидатуру Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, чтобы он успешно завершил начатое им дело", - сказал Агазаде.

Политик также отметил, что возглавляемая им партия продолжит активную деятельность для решения внутренних проблем страны. Партия "Умид" не отступит от своих идей и принципов, добавил он.

В заявлении партии "Право и справедливость" же говорится, что решение о поддержании кандидатуры Ильхама Алиева на выборах 7 декабря были принято единогласно на расширенном заседании партии, так как большинство ее членов заявили о намерении проголосовать за переизбрание действующего главы государства.

"Члены партии поддерживают кандидата от "Ени Азербайджан" и намерены активно принять участие в голосовании вместе со своими близкими и родными", - говорится в заявлении.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.