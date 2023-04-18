Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…

Сепаратистам следует знать, что у них есть два варианта выбора: либо будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут.

Сепаратистам следует знать, что у них есть два варианта выбора: либо будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

«Мы как собак изгнали из Карабаха основных представителей сепаратистов – Сержика Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, поставили их на колени. Во время Второй Карабахской войны они приехали в Карабах якобы сражаться с нами. Все трое бежали с нашей земли как зайцы, сегодня ни один из них не может и носа сунуть ни в Ханкенди, ни в какое другое место», - отметил глава государства.