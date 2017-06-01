Два помощника президента и два госсоветника не вошли в новую структуру - СПИСОК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджана и некоторые должностные лица Администрации не заняли место в новой структуре.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

В новой структуре не заняли место помощник президента Азербайджана Тариэль Агаев, государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фатма Абдуллазаде, заведующий отделом вопросов экономической политики Службы государственного советника по вопросам экономической политики Азербайджанской Республики Маил Рагимов, помощник президента Азербайджанской Республики по вопросам обороны, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Вахид Алиев, государственный советник Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики Вахид Ахундов, заведующий отделом Службы помощника президента Азербайджанской Республики по вопросам обороны Магеррам Алиев.