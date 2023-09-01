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Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха четыре дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха четыре дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди 20:41
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 21:08
Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха четыре дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Два грузовика с мукой, принадлежащих Азербайджанскому обществу Красного Полумесяца, для удовлетворения потребностей лиц армянской национальности, проживающих в Карабахе, находятся на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в этот район.

2 фуры с 40 тоннами муки с 29 августа стоят перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Находящиеся на территории представители азербайджанского общества Красного Полумесяца вручили сертификат качества доставленного груза российским миротворцам, временно дислоцированным на территории Азербайджана.

Они сообщают, что уже четыре дня ждут на дороге Агдам-Ханкенди, и переговоры продолжаются. Они отмечают, что останутся здесь до тех пор, пока привезенные ими продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди.

В настоящее время продолжаются переговоры о предоставлении помощи лицам армянской национальности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağdakı erməniəsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün içərisində un olan iki yük maşını Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

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