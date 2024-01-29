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Два госучреждения подписали план мероприятий по борьбе с наркотиками

Два госучреждения подписали план мероприятий по борьбе с наркотиками Между Пенитенциарной службой министерства юстиции и рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств подписан план совместных мероприятий на 2024 год.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 11:11
Два госучреждения подписали план мероприятий по борьбе с наркотиками

Между Пенитенциарной службой министерства юстиции и рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Целью плана является дальнейшее усиление контрпропаганды наркотиков в пенитенциарных учреждениях.

План мероприятий предусматривает проведение тренингов для сотрудников Пенитенциарной службы по соответствующей теме, а также медико-гигиенической и просветительской работы среди отбывающих наказание о разрушительном воздействии наркотиков на организм человека, вреде для общества и здоровья людей, заражении СПИДом и другими вирусами, предоставление информации о реабилитации и реинтеграции осужденных в общество, в том числе предусмотрен показ видеофильмов по данной теме и предоставление необходимых материалов.

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Версия на азербайджанском языке İki dövlət qurumu narkotiklərlə mübarizəyə dair tədbirlər planı imzalayıb

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