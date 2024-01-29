Два госучреждения подписали план мероприятий по борьбе с наркотиками

Между Пенитенциарной службой министерства юстиции и рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Между Пенитенциарной службой министерства юстиции и рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Целью плана является дальнейшее усиление контрпропаганды наркотиков в пенитенциарных учреждениях.

План мероприятий предусматривает проведение тренингов для сотрудников Пенитенциарной службы по соответствующей теме, а также медико-гигиенической и просветительской работы среди отбывающих наказание о разрушительном воздействии наркотиков на организм человека, вреде для общества и здоровья людей, заражении СПИДом и другими вирусами, предоставление информации о реабилитации и реинтеграции осужденных в общество, в том числе предусмотрен показ видеофильмов по данной теме и предоставление необходимых материалов.