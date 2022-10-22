О нас

Два года назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном

Два года назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном 00:00
Внутренняя политика
22 октября 2022 г. 00:00
Два года назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном

Сегодня исполняется два года со времени освобождения территории Азербайджана, по которой проходил 132-километровый участок государственной границы с Ираном, оккупированной вооруженными силами Армении.

Как напоминает Report, 22 октября 2020 года был освобожден поселок Агбенд Зангиланского района, и, таким образом, Азербайджан вернул под свой полный контроль всю приграничную территорию с Ираном вдоль реки Араз.

Эту радостную весть азербайджанскому народу сообщил президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев. Глава государства поздравил народы двух стран с этим событием, ставшим возможным после освобождения поселка Агбенд.

Азербайджанские военные, освободившие от оккупации Агбенд и одноименную пограничную заставу, рапортовали об этом Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

В тот же день, наряду с поселком Агбенд, от врага были очищены села Коллукышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Даллекли Зангиланского района, села Моллавели, Юхары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского и Сирик, Шихлар, Масталибейли, Дарзили Джебраильского районов.

По поручению президента, Государственная пограничная служба в кратчайшие сроки на освобожденной от оккупации части азербайджано-иранской границы создала всю необходимую инфраструктуру для обеспечения ее охраны. Здесь была восстановлена деятельность пограничных застав.

Параллельно с операцией по разминированию территории после освобождения от оккупации в поселке проводятся работы по восстановлению инфраструктуры.

В настоящее время продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, имеющей большое значение для Азербайджана. Автомобильная дорога проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов. Фундамент дороги общей протяженностью 123,8 км был заложен 26 апреля 2021 года во время визита президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.

Наряду с этим продолжается строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, начало строительства которой было заложено президентом страны в феврале 2021 года, имеет протяженность по оси 110,4 км. Строительные работы проводятся в 3 этапа. Фаза I составляет 30 км, охватывая станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, фаза II - 55 км, охватывая станции Султанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан, а фаза III - 25,4 км начинается с Миндживана, включая станции Бартаз и Агбенд.

Поселок Агбенд относится к сельскому административно-территориальному округу Вежнели Зангиланского района. Он был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году. Поселок расположен на берегу реки Араз у подножия одноименной горы. Собственно, название населенного пункта и было заимствовано у этой горы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Two years pass since restoration of Azerbaijan's control over border with Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən iki il ötür

Самое важное

МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi