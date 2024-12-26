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Друг погибшего в авиакатастрофе пилота: Через два месяца он должен был выйти на пенсию

Друг погибшего в авиакатастрофе пилота: Через два месяца он должен был выйти на пенсию Пилот потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау самолета AZAL Игорь Кшнякин должен был выйти на пенсию через два месяца.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 14:47
Друг погибшего в авиакатастрофе пилота: Через два месяца он должен был выйти на пенсию

Пилот потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау самолета AZAL Игорь Кшнякин должен был выйти на пенсию через два месяца.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал его друг Ниджат Багиев.

Он сообщил, что разговаривал с Игорем за день до происшествия:

"Мы виделись три дня назад и планировали встретиться вновь по возвращении Игоря из рейса. Он был прекрасным человеком, очень позитивным. Не любил много говорить о своей работе. Через два месяца ему предстояло выйти на пенсию, но он не хотел этого".

Н.Багиев добавил, что не располагает информацией о том, когда тело пилота будет доставлено в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Qəzada həlak olan pilotun dostu: İki aya təqaüdə çıxmalı idi, lakin bunu istəmirdi

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