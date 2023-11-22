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Драгана Коич: МККК регулярно навещает содержащихся в Азербайджане и Армении лиц

Драгана Коич: МККК регулярно навещает содержащихся в Азербайджане и Армении лиц 12:19
Внутренняя политика
22 ноября 2023 г. 13:04
Драгана Коич: МККК регулярно навещает содержащихся в Азербайджане и Армении лиц

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) регулярно навещают содержащихся в Азербайджане лиц армянского происхождения, а также задержанных в Армении азербайджанцев. В последний раз такие визиты были в конце октября - начале ноября.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам сказала глава представительства МККК в Азербайджане Драгана Коич.

Она отметила, что сотрудники Международного комитета Красного Креста оценивают обращение с этими лицами и условия их содержания, проверяют наличие условий для связи со своими семьями.

"Международный комитет Красного Креста обсуждает свои шаги только в конфиденциальном порядке и в двустороннем формате с соответствующими органами. МККК регулярно проводит такие обсуждения как с Азербайджаном, так и с Арменией", - подчеркнула Д.Коич.

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Версия на азербайджанском языке Draqana Koiç: "BQXK müntəzəm olaraq Azərbaycan və Ermənistanda saxlanılan şəxslərə baş çəkir"

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