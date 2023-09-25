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Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди

Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 17:46
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
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25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным лицом по контактам с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

Как передает Report, об этом сообщила Администрация президента Азербайджанской Республики.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.

Ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов проинформировал о предстоящих на последующем этапе мерах. Было отмечено, что в некоторых населенных пунктах оказана первая медицинская помощь одиноким пожилым жителям армянского происхождения, они взяты под врачебный контроль. Предложено создать условия для встречи представителей Международного Комитета Красного Креста с этими лицами, передать их членам семей или в соответствующие медицинские учреждения.

Достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, с целью определения направлений текущей деятельности и создании совместной рабочей группы.

Было предложено совместно организовать в полевом госпитале, который предложено создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, медицинские услуги со стороны медработников азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.

Была выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

Одновременно на встрече была подчеркнута важность формирования совместных выездных врачебных бригад в составе медицинских работников азербайджанского и армянского происхождения, оказания данными бригадами услуг одиноким лицам, проживающим в отдаленных селах и нуждающимся в медицинском обслуживании.

Подчеркнуто предложение организовать поездки представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе, в Баку или другие города Азербайджана, отмечено, что такие инициативы представляют значение с точки зрения создания платформы для диалога гражданского общества, а также осуществления мер доверия.

Достигнута договоренность о скорейшем проведении очередной встречи с целью обсуждения итогов проделанной работы и определения дальнейших шагов.

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