Достигнута договоренность о проведении очередной встречи с представителями армянских жителей Карабаха

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередной встречи с представителями армянских жителей Карабаха.

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередной встречи с представителями армянских жителей Карабаха.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

21 сентября 2023 года в городе Евлахе ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с представителями армянских жителей Карабаха Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном, прибывшими по приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики.

Во встрече участвовал руководитель от российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.