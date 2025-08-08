Дорожная полиция: Водитель не должен отпускать руль при движении автомобиля

Привычка некоторых водителей высовывать руку из окна во время движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции Баку.

В ведомстве отметили, что одной из причин ДТП является потеря водителем контроля над управлением. "К сожалению, некоторые водители, находясь за рулем, высовывают руку из окна, что затрудняет управление автомобилем и увеличивает вероятность аварии", - говорится в сообщении.

В управлении также напомнили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, водитель не должен отпускать руль во время движения. В случае выявления такого нарушения применяется штраф в размере 40 манатов по статье 342.1.4 Кодекса об административных правонарушениях.

ГИБДД Баку призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения во избежание неприятных инцидентов.