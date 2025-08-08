О нас

Дорожная полиция: Водитель не должен отпускать руль при движении автомобиля

Дорожная полиция: Водитель не должен отпускать руль при движении автомобиля Привычка некоторых водителей высовывать руку из окна во время движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Внутренняя политика
8 августа 2025 г. 13:30
Дорожная полиция: Водитель не должен отпускать руль при движении автомобиля

Привычка некоторых водителей высовывать руку из окна во время движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции Баку.

В ведомстве отметили, что одной из причин ДТП является потеря водителем контроля над управлением. "К сожалению, некоторые водители, находясь за рулем, высовывают руку из окна, что затрудняет управление автомобилем и увеличивает вероятность аварии", - говорится в сообщении.

В управлении также напомнили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, водитель не должен отпускать руль во время движения. В случае выявления такого нарушения применяется штраф в размере 40 манатов по статье 342.1.4 Кодекса об административных правонарушениях.

ГИБДД Баку призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения во избежание неприятных инцидентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
Бывшего премьера Мали будут судить за пост в соцсетях
2 августа 2025 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi