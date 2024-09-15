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Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с началом в Азербайджане учебного года

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с началом в Азербайджане учебного года Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом в стране нового учебного года.
Внутренняя политика
15 сентября 2024 г. 10:37
Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с началом в Азербайджане учебного года

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом в стране нового учебного года.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, на фоне начала нового учебного года ожидается повышение интенсивности движения на дорогах.

"Полиция, в том числе сотрудники дорожно-патрульной службы, проводят необходимые организационно-практические мероприятия, личный состав работает в усиленном режиме. Превентивные меры, направленные на снижение загруженности дорог, могут быть эффективными только при адекватном подходе участников движения к этому вопросу.

Не случайно, что заторы и пробки на улицах и проспектах, где расположены учебные заведения, возникают именно из-за грубого нарушения правил остановки и стоянки лицами, прибывающими в эти учебные заведения на личных автомобилях.

Главное управление дорожной полиции поздравляет всю образовательную общественность и обращается к водителям, прибывающим в учебные заведения на личном транспорте, в частности к родителям, которые привозят и забирают своих детей из школы на личных автомобилях, с просьбой не создавать искусственных препятствий для других участников движения, учитывая транспортную загруженность в столице, по возможности пользоваться общественным транспортом, для преодолевания небольших расстояний отдавать предпочтение пешим прогулкам", - отмечается в обращении.

В дорожной полиции также призвали водителей внести вклад в формирование культуры дорожного движения у молодого поколения и показать личный пример в этом деле.

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Версия на азербайджанском языке Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib

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