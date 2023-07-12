Дорожная полиция провела рейды в Нахчыване

Сотрудники Государственной дорожной полиции МВД Нахчыванской АР провели в городе Нахчыван рейды для выявления нарушителей правил дорожного движения.
Как передает местное бюро
В ходе рейдов были выявлены водители, которые не уступали дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, превышали скоростной режим, вели себя неадекватно, допускали изменение конструкции транспортного средства, а также другие правонарушения.
В отношении нарушителей были составлены протоколы, автомобили в соответствии с законодательством были помещены на штрафную стоянку.