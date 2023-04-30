О нас

Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку

Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку.
Внутренняя политика
30 апреля 2023 г. 10:50
Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку

Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку.

Об этом Report сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"В целях обеспечения бесперебойного движения в центральной части города, а также полного обеспечения возможных условий для движения пешеходов, призываем водителей реже пользоваться частными автомобилями, не нарушать правила остановки и стоянки с учетом ограниченных возможностей парковки на альтернативных дорогах, пользоваться общественными транспортом и проявлять на дорогах бдительность в отношении пешеходов", - подчеркнул А.Аскерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDYP: "Paytaxt yollarında gücləndirilmiş qaydada xidmət davam etdirilir"

Самое читаемое

В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
25 апреля 2023 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi