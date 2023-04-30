Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку.
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"В целях обеспечения бесперебойного движения в центральной части города, а также полного обеспечения возможных условий для движения пешеходов, призываем водителей реже пользоваться частными автомобилями, не нарушать правила остановки и стоянки с учетом ограниченных возможностей парковки на альтернативных дорогах, пользоваться общественными транспортом и проявлять на дорогах бдительность в отношении пешеходов", - подчеркнул А.Аскерли.