Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку

Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку.

Дорожная полиция продолжает нести службу в усиленном режиме на улицах Баку.

Об этом Report сообщил старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"В целях обеспечения бесперебойного движения в центральной части города, а также полного обеспечения возможных условий для движения пешеходов, призываем водителей реже пользоваться частными автомобилями, не нарушать правила остановки и стоянки с учетом ограниченных возможностей парковки на альтернативных дорогах, пользоваться общественными транспортом и проявлять на дорогах бдительность в отношении пешеходов", - подчеркнул А.Аскерли.