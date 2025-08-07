О нас

Дорожная полиция призвала водителей строго следовать правилам пассажироперевозок

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к населению и лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автотранспортом.
Внутренняя политика
7 августа 2025 г. 13:49
Дорожная полиция призвала водителей строго следовать правилам пассажироперевозок

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к населению и лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автотранспортом.

Как сообщили Report в ГУ ГДП, в связи с летним сезоном в столице и регионах страны наблюдается увеличение пассажироперевозок, и нарушение правил в данной сфере иногда приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

ГУ ГДП советует физическим и юридическим лицам стараться осуществлять пассажироперевозки в дневное время и только на автобусах большой вместимости, соответствующих современным стандартам, на дальних маршрутах обеспечивать автобусы двумя водителями, строго контролировать предрейсовый медицинский осмотр водителей и техническое состояние транспортных средств.

В управлении отметили, что техническое состояние транспортных средств, используемых для незаконных перевозок, не контролируется должным образом. "При этом в большинстве случаев к подобной работе привлекаются водители, не имеющие соответствующей категории и достаточного стажа работы, а также не проходящие предрейсовый медицинский осмотр", - говорится в обращении.

Версия на азербайджанском языке DYP sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərənlərə müraciət edib

