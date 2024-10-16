Дорожная полиция призвала водителей снизить скорость на скользкой дороге

10:46

Главное управление дорожной полиции призвало водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения в связи с дождливой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обращение управления.

"Учитывая скользкость дорожного покрытия, ограниченную видимость и другие неблагоприятные погодные условия, водителям необходимо снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и следить за техническим состоянием своих транспортных средств. Пешеходам также следует быть более осторожными и избегать нарушений правил, которые могут представлять опасность для их жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Национальной гидрометеорологической службы, дождливая погода прогнозируется на территории страны до 20 октября.