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Дорожная полиция призвала водителей снизить скорость на скользкой дороге

Дорожная полиция призвала водителей снизить скорость на скользкой дороге 10:46
Внутренняя политика
16 октября 2024 г. 11:11
Дорожная полиция призвала водителей снизить скорость на скользкой дороге

Главное управление дорожной полиции призвало водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения в связи с дождливой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обращение управления.

"Учитывая скользкость дорожного покрытия, ограниченную видимость и другие неблагоприятные погодные условия, водителям необходимо снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и следить за техническим состоянием своих транспортных средств. Пешеходам также следует быть более осторожными и избегать нарушений правил, которые могут представлять опасность для их жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Национальной гидрометеорологической службы, дождливая погода прогнозируется на территории страны до 20 октября.

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