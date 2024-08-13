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Дорожная полиция призвала водителей не оставлять автомобили на проезжей части

Дорожная полиция призвала водителей не оставлять автомобили на проезжей части
Внутренняя политика
13 августа 2024 г. 18:41
Дорожная полиция призвала водителей не оставлять автомобили на проезжей части

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с резким ростом числа тяжелых аварий из-за остановки транспортных средств на проезжей части.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление.

В ведомстве отметили, что водители пренебрегают погодными условиями, состоянием дорожного покрытия, интенсивностью движения, ограниченной видимостью и временем суток и останавливают автомобили на дороге, подвергая опасности не только себя, но и пассажиров, а также других участников движения.

"По этой причине неоднократно происходили тяжелые ДТП. В этой связи призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила при посадке и высадке из транспортных средств, а также при остановке или стоянке", - подчеркивается в обращении.

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