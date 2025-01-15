Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными в непогоду

В Баку и на Абшероне, а также в регионах Азербайджана наблюдается туман и дождливая погода, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В Баку и на Абшероне, а также в регионах Азербайджана наблюдается туман и дождливая погода, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) призывает участников движения принимать во внимание предупреждения синоптиков.

В обращении отмечено, что, учитывая метеорологические условия, водители должны быть более внимательными на дорогах, особенно во время тумана и дождя, которые сильно ограничивают видимость, выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий, соблюдать большее расстояние, проверять исправность транспортных средств, особенно наружного освещения, строго соблюдать правила безопасности при обгоне, маневрировании, остановке и парковке.