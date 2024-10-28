МВД: Полиция принимает превентивные меры против потенциальной угрозы на бакинской кольцевой

Дорожная полиция столицы принимает меры для устранения потенциальной опасности на 6-м километре Бакинской кольцевой дороги.

Дорожная полиция столицы принимает превентивные меры для устранения потенциальной опасности на 6-м километре Бакинской кольцевой дороги.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД).

Согласно информации, сегодня около 16:00 сотрудники подразделения экологического контроля выявили угрозу падения крупных кусков скалы в сторону дороги на данном участке. Они немедленно сообщили об этом в соответствующие органы и взяли территорию под контроль.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции совместно с соответствующими ведомствами принимают превентивные меры для предотвращения потенциальной опасности, а также обеспечения безопасного движения транспортных средств.