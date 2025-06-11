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Дорожная полиция предупредила скутеристов об административной ответственности за нарушение ПДД

Дорожная полиция предупредила скутеристов об административной ответственности за нарушение ПДД Дорожная полиция предупредила скутеристов об административной ответственности за нарушение ПДД
Внутренняя политика
11 июня 2025 г. 16:01
Дорожная полиция предупредила скутеристов об административной ответственности за нарушение ПДД

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредила водителей скутеров об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, в последние годы в стране наблюдается значительный рост популярности скутеров и других электрических средств индивидуальной мобильности.

"Однако пренебрежительное отношение водителей к правилам дорожного движения становится серьезным источником опасности как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - подчеркнули в полиции.

В сообщении отмечается, что среди наиболее распространенных нарушений при использовании скутеров выделяются: передвижение двух человек на одном скутере (что повышает риск потери баланса и аварии), движение на высокой скорости по пешеходным тротуарам и переходам, несоблюдение требований светофоров и дорожных знаков, движение в ночное время без предупреждающих световых сигналов или знаков, а также участие в дорожном движении несовершеннолетних и лиц, не имеющих навыков управления.

"Подобное поведение не только влечет административную ответственность, но и создает предпосылки для аварий с тяжелыми последствиями. Еще раз напоминаем: скутер является транспортным средством, и каждый, кто им управляет, должен строго соблюдать требования законодательства о дорожном движении", - подчеркивается в предупреждении.

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