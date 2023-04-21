Дорожная полиция обратилась к населению

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) в связи с праздником перешло на усиленный режим работы.

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к населению в связи с организацией несения службы в нерабочие дни.

Как сообщили Report в управлении, в дни праздника Рамазан сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме.

"Учитывая, что в нерабочие дни у владельцев и водителей транспортных средств больше свободного времени, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы центры технического осмотра для проведения технического осмотра транспортных средств, Регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления дорожной полиции для осуществления регистрации транспортных средств и проведения экзаменов, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры технического осмотра в других городах и регионах республики в праздничные дни будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00", - говорится в информации.